CNN узнал, что Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей

В США считают, что обрыв подводных кабелей в Балтийском море не был вызван преднамеренными действиями России или какой-либо другой страны, сообщили CNN два американских чиновника, знакомые с первоначальной оценкой инцидентов.
Речь идет о повреждении подводных кабелей связи между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink) и между Финляндией и Германией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. Кабели пересекаются между собой. Швеция, Финляндия и Германия начали расследования инцидента. Стокгольм изучит роль шедшего из России китайского грузового судна Yi Peng 3, которое проходило рядом с проводами незадолго до обрывов.
Тогда трубопровод был поврежден, поскольку его задел якорь китайского грузового судна Newnew Polar Bear. South China Morning Post писала, что Китай признал случайное повреждение Balticconnector его судном.
В то же время европейские власти допускают, что речь в случае с обрывом кабелей на этой неделе идет о диверсии.
Американский чиновник и сотрудник западной разведки в комментарии CNN назвали судно Yi Peng 3 возможно причастным к инцидентам. Однако источники телеканала уточнили, что пока не обнаружили связей между Yi Peng 3 и «государствами или организациями, которые отдавали бы приказы о подобной деятельности». В настоящее время судно стоит на якоре в международных водах в проливе Каттегат примерно в 48 км от побережья Дании и Швеции.
Представитель владельца Yi Peng 3 — китайской Ningbo Yipeng Shipping — сообщал Financial Times, что «правительство попросило компанию сотрудничать со следствием». По информации газеты, компания владеет всего двумя судами и базируется недалеко от портового города Нинбо на северо-востоке Китая.
Аналитик Kpler Димитрис Ампацидис сообщил, что Yi Peng 3 принадлежит Ningbo YiPeng Shipping и связано с Win Enterprise Ship Management. Ни одна из этих компаний не находится в санкционных списках, отметил он, добавив, что судно перевозило уголь из России как минимум семь раз. Bild писал, что капитан Yi Peng 3 — гражданин России. По данным издания, судно привлекло внимание из-за странного маршрута следования.
В сентябре CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США фиксируют рост военной активности России вокруг ключевых подводных кабелей. По словам собеседников телеканала, Вашингтон полагает, что Москва может «проводить потенциальные диверсионные операции, направленные на вывод из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи». Москва называла подобные обвинения в подготовке Россией диверсий «голословными».
В Кремле обвинения в причастности России к обрывам кабелей на этой неделе сочли «смехотворными».
Представитель китайского МИДа Линь Цзянь на брифинге 20 ноября заявил, что он «не в курсе ситуации», передает CNN. При этом он подчеркнул, что Китай «придает большое значение обеспечению безопасности подводной инфраструктуры и работает с международным сообществом над активным продвижением строительства и защиты подводных кабелей и другой глобальной информационной инфраструктуры».