CNN узнал, что Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей

Американский чиновник и сотрудник западной разведки в комментарии CNN назвали судно Yi Peng 3 возможно причастным к инцидентам. Однако источники телеканала уточнили, что пока не обнаружили связей между Yi Peng 3 и «государствами или организациями, которые отдавали бы приказы о подобной деятельности». В настоящее время судно стоит на якоре в международных водах в проливе Каттегат примерно в 48 км от побережья Дании и Швеции.