Депутаты Омского горсовета поделились секретами принятия решений

«Ежегодная дыра в бюджете от безбилетников достигала порядка 180 миллионов рублей. Эти деньги могли пойти на сдерживание роста стоимости проезда и общего развития системы общественного транспорта. Старые штрафы как предупреждение за первое нарушение и 300 рублей за второе делали риск для “зайцев” оправданным, а формирование службы контроля безбилетников экономически невыгодно. При поддержке Законодательного собрания приняли решение о повышении штрафов. За первую поимку — тысяча рублей, за вторую и последующие — две тысячи рублей. Хочется сказать, что штрафы нацелены не на взимание денег, а на побуждение человека оплатить стоимость проезда, который действует на сегодняшний момент», — уточнил Юрий Арчибасов.