Депутаты Омского горсовета поделились секретами принятия решений

Народные избранники поделились результатами работы на развитие города, подоплекой принятия некоторых решений, а также своим видением проблем.
Так, председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич поднял вопрос строительства новых дорог. Помимо ежегодной работы по асфальтированию действующих магистралей, запланировано расширение улицы Малиновского и строительство развязки у моста имени 60-летия Победы (метромоста).
"Мы активно работаем с обращениями омичей. К примеру, по инициативе жителей Советского административного округа принято решение по расширению улицы Малиновского.
Планируется не просто дорога, а улица со всеми сопутствующими элементами. В том числе установка светофорных объектов там, где идет пересечение с улицей Малиновского, проспектом Королева, а также обустройство ливневой канализации, освещение, остановочные павильоны, пешеходные переходы. В общем, нормальная, хорошая улица, по которой будет ездить общественный транспорт.
Попутно прорабатываем вопрос по развязке у метромоста. Это реконструкция в части движения по улицам Орджоникидзе, Булатова и Добровольского", — заявил Дмитрий Лицкевич.
Депутат уточнил, что по обновленной улице Малиновского теперь сможет курсировать новый общественный транспорт. Пассажирам не придется преодолевать большое расстояние до остановки общественного транспорта. Будущие рейсы планируют обеспечить новым подвижным составом. Средства на реализацию этой инициативы удалось изыскать в том числе за счет роста штрафов за безбилетный проезд, что снизило финансовые потери перевозчиков. Но, как отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов, цель новых правил прежде всего не штрафная, а профилактическая.
«Ежегодная дыра в бюджете от безбилетников достигала порядка 180 миллионов рублей. Эти деньги могли пойти на сдерживание роста стоимости проезда и общего развития системы общественного транспорта. Старые штрафы как предупреждение за первое нарушение и 300 рублей за второе делали риск для “зайцев” оправданным, а формирование службы контроля безбилетников экономически невыгодно. При поддержке Законодательного собрания приняли решение о повышении штрафов. За первую поимку — тысяча рублей, за вторую и последующие — две тысячи рублей. Хочется сказать, что штрафы нацелены не на взимание денег, а на побуждение человека оплатить стоимость проезда, который действует на сегодняшний момент», — уточнил Юрий Арчибасов.
Инициатива депутатов ОГС по изысканию дополнительных средств на развитие города понятна. Тем более что Омску даже при рекордном за все годы бюджете 2024 года не хватает порядка 30 млрд рублей для решения текущих проблем.
"Не секрет, конечно, что имеется недофинансирование по году, это примерно порядка 30 миллиардов рублей. Сейчас менее 4% от собираемых в Омске налогов остается в бюджете города. Это порядка 12 миллиардов по году, если брать 2023-й. Бюджетная обеспеченность в плане налогов на одного жителя у нас получается порядка 10,5 тысячи рублей.
При этом в 2023 году Омск отправил в консолидируемый бюджет чуть меньше 290 миллиардов рублей налогов", — подчеркнул председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев.
Дефицит городской казны формирует и определенную проблематику.
«Но есть и проблемные участки. На мой взгляд, сейчас мало озеленения. Есть сложности с уборкой снега. Другой главный вопрос — подготовка к зиме, отопительный период. Мы обязательно должны понимать работоспособность нашей “Тепловой компании”, “Омск РТС”, ТГК-11», — отметил Сергей Фролов, председатель комитета по вопросам ЖКХ.
Впрочем, несмотря на ограниченные ресурсы, депутаты используют все возможности для развития города, в том числе в тесном взаимодействии с инициативными омичами заявляются на финансирование по федеральным программам, перераспределяют средства в бюджете. Ведь главная цель депутатов Омского городского Совета, как отметил зампред ОГС Дмитрий Сахань, — обеспечить жителю комфортную среду пребывания в зоне ответственности муниципалитета.
"Люди хотят выйти из дома в чистый подъезд, проводить детей по чистому тротуару в новый детский сад или школу. А уже потом пройти на остановку и сесть в новый автобус, к которому они уже привыкли, и поехать на нем по хорошей ровной дороге. Люди хотят благоустраивать свои дворы. И уже сейчас после нашей совместной работы в жилых массивах появляется асфальт для внутреннего проезда, строятся дороги общего пользования.
Идет монтаж детских и спортивных площадок. Все это общая, совместная работа. Надеюсь, в 2025 году госпрограмму, благодаря которой проходят изменения, а я имею в виду программу «Комфортная городская среда», продлят", — подчеркнул заместитель председателя Омского горсовета Дмитрий Сахань.
Отметим, за 2023−2024 годы на четырех комитетах ОГС по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, финансово-бюджетной сферы проведено более 85 заседаний, где рассмотрено порядка 417 вопросов и принято 144 решения. В каждый из комитетов входят от 8 до 18 депутатов.