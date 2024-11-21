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«Позднее прозрение»: Шеремет прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Депутат ГД Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме поздним прозрением.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о том, что Киев не сможет вернуть полуостров под свой контроль военным путем, поздним прозрением.

По словам парламентария, в голову главаря киевского режима прорываются реалистичные мысли. Как пояснил депутат, Зеленский стал понимать, что отторгнуть силовым путем российский Крым Украина не сможет.

«Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал Шеремет РИА Новости.

Парламентарий призвал Киев навсегда забыть о Крыме. Депутат подчеркнул, что полуостров никогда не вернется под контроль «чуждой Украины». Он добавил, что этого не произойдет ни силовым, ни дипломатическим путем.

Ранее Зеленский в интервью Fox News, признал, что Украина не способна вернуть контроль над Крымом при помощи силы. Главарь киевского режима объяснил такое изменение своей риторикой заботой о жизнях солдат. При это Зеленский заявил, что никогда не признает какую-либо из бывших украинских территорий частью России. Он добавил, что из-за недостатка вооружений и живой силы вторжение в Крым сейчас не представляется возможным.