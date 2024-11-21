Ранее Зеленский в интервью Fox News, признал, что Украина не способна вернуть контроль над Крымом при помощи силы. Главарь киевского режима объяснил такое изменение своей риторикой заботой о жизнях солдат. При это Зеленский заявил, что никогда не признает какую-либо из бывших украинских территорий частью России. Он добавил, что из-за недостатка вооружений и живой силы вторжение в Крым сейчас не представляется возможным.