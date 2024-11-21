Дмитрий Махонин представил Михаилу Мишустину разработки пермских компаний

На стенде Прикамья размещены проекты, касающиеся развития инфраструктуры, разработки предприятий в области водного транспорта, соответствующей инфраструктуры для его развития. Уже сейчас в Пермском крае идет модернизация судоверфи, где производятся объекты инфраструктуры, предназначенной для работы на речных маршрутах. В частности, изготавливаются остановочные комплексы для электросудов, плавающих по Москва-реке, причальные комплексы, которые будут установлены в городах на реке Каме.
В Перми уже начато строительство круизного корабля, предназначенного для путешествий по озеру Байкал, строятся прогулочные суда, идет работа по восстановлению кораблей на подводных крыльях, которые ранее широко использовались на реках Западного Урала.
Также на Транспортной неделе на стенде Пермского края представлено оборудование для безопасности грузовых и пассажирских перевозок. Пермские предприятия также презентовали различные решения в этой сфере, причем для демонстрации возможностей были использованы уменьшенные копии автомобилей и прицепов разных типов.
Одна из компаний Пермского края демонстрирует на выставке зарядные станции для автомобилей на электрическом ходу. С их помощью можно сократить затраты на подключение машин. К сфере транспорта относится и программное обеспечение, предназначенное для сбора, обработки и передачи информации о трафике движения.