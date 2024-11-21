Дмитрий Махонин представил Михаилу Мишустину разработки пермских компаний

На стенде Прикамья размещены проекты, касающиеся развития инфраструктуры, разработки предприятий в области водного транспорта, соответствующей инфраструктуры для его развития. Уже сейчас в Пермском крае идет модернизация судоверфи, где производятся объекты инфраструктуры, предназначенной для работы на речных маршрутах. В частности, изготавливаются остановочные комплексы для электросудов, плавающих по Москва-реке, причальные комплексы, которые будут установлены в городах на реке Каме.