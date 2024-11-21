Губернатору Кубани поступило почти 500 обращений на «Прямую линию»

Кроме того, 144 обращения сотрудники администрации зафиксировали по многоканальному телефону, из которых от жилищно-коммунального хозяйства 40%, социального обеспечения 17%, транспорта и дорожного хозяйства 12%, а здравоохранения 8%. От безопасности и обеспечения правопорядка, земельных отношений, образования и культуры по 3%.