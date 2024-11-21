Губернатору Кубани поступило почти 500 обращений на «Прямую линию». Об этом рассказали в пресс-службе администрации края.
Отмечается, что в первый день приема обращений жители Кубани направили 484 вопроса, из которых 280 поступили через чат-бот в телеграме, а 60 — с Госуслуг.
Кроме того, 144 обращения сотрудники администрации зафиксировали по многоканальному телефону, из которых от жилищно-коммунального хозяйства 40%, социального обеспечения 17%, транспорта и дорожного хозяйства 12%, а здравоохранения 8%. От безопасности и обеспечения правопорядка, земельных отношений, образования и культуры по 3%.
Сотрудники администрации уточняют, что больше всего обращений поступает из Северского, Тихорецкого, Щербиновского, Ейского районов и Новороссийска.
Ранее мы писали, 4 декабря 2023 года состоялась прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Больше четырех часов глава региона общался с жителями края в прямом эфире, за это время удалось обсудить свыше 35 вопросов.
Вопросы касались строительства и реконструкции социальных объектов, развития дорожной сети и общественного транспорта, коммунального хозяйства, благоустройства, водоснабжения и водоотведения, социальной газификации.