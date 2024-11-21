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Слуцкий о планах нападения на Беларусь: Москве и Минску есть чем ответить

Белорусское телевидение подготовило большой спецвыпуск, в котором описало то, как оппозиция планирует захватить власть в республике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Западные страны пытаются открыть второй фронт на территории Беларуси, чтобы создать новый антироссийский плацдарм, но Москве и Минску есть чем ответить, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя недавнее расследование белорусских журналистов.

Ранее в эфире белорусского ГосТВ сообщили о плане оппозиции и западных стран напасть на четыре территории на юго-западе республики. Для этого собирались привлекать польские, литовские и украинские вооруженные группы.

Согласно плану, на белорусскую территорию сперва должны напасть банды националистов, а затем — наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для этого нападения помогают спецслужбы Польши.

В сюжете гостелеканала также прозвучало, что «официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли».

По словам Слуцкого, это расследование журналистов свидетельствует о том, что «западники пытаются открыть в Беларуси второй фронт».

«Цель все та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить».

сказал он РИА Новости.

Глава комитета также подчеркнул, что в обновленной ядерной доктрине России говорится, что при агрессии против Беларуси как участника СГ российская сторона может применять ядерное оружие, в качестве ответной меры.

«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — добавил парламентарий.