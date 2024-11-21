Слуцкий о планах нападения на Беларусь: Москве и Минску есть чем ответить

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Западные страны пытаются открыть второй фронт на территории Беларуси, чтобы создать новый антироссийский плацдарм, но Москве и Минску есть чем ответить, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя недавнее расследование белорусских журналистов.
Ранее в эфире белорусского ГосТВ сообщили о плане оппозиции и западных стран напасть на четыре территории на юго-западе республики. Для этого собирались привлекать польские, литовские и украинские вооруженные группы.
Согласно плану, на белорусскую территорию сперва должны напасть банды националистов, а затем — наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для этого нападения помогают спецслужбы Польши.
В сюжете гостелеканала также прозвучало, что «официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли».
По словам Слуцкого, это расследование журналистов свидетельствует о том, что «западники пытаются открыть в Беларуси второй фронт».
«Цель все та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить».
Глава комитета также подчеркнул, что в обновленной ядерной доктрине России говорится, что при агрессии против Беларуси как участника СГ российская сторона может применять ядерное оружие, в качестве ответной меры.
«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — добавил парламентарий.