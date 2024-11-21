На подготовку к 400-летию Красноярска направят 9 млрд рублей

«400-летие Красноярска — это мощный импульс для развития города. Он должен быть уютным, красивым, ярким. В рамках нашей региональной программы предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы не заканчиваются на юбилейной дате, а охватывают развитие города на долгосрочную перспективу — до 2036 года», — сказал Михаил Котюков.