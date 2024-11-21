На подготовку к 400-летию Красноярска направят 9 млрд рублей

На подготовку Красноярска к юбилею направят 9 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 20 ноября провел совещание по подготовке Красноярска к юбилею в 2028 году. Город готовится к празднованию 400-летия.
В совещании приняли участие мэр, депутаты Горсовета и Заксобрания, представители предприятий и вузов Красноярска.
«400-летие Красноярска — это мощный импульс для развития города. Он должен быть уютным, красивым, ярким. В рамках нашей региональной программы предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы не заканчиваются на юбилейной дате, а охватывают развитие города на долгосрочную перспективу — до 2036 года», — сказал Михаил Котюков.
Мэр Владислав Логинов доложил, что из бюджета города на подготовку к юбилею выделено 9 млрд рублей. На эти средства построят и отреставрируют объекты, обновят парк общественного транспорта, проведут благоустройство улиц, парков
Особое внимание будет уделено на подготовку объектов, в которых пройдет культурная программа. До юбилея должны завершить реконструкцию красноярского цирка, театра оперы и балета
«Проектов много, мы представили наш план работы законодателям для обсуждения бюджетных корректировок», — отметил Владислав Логинов.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края посетил Санкт-Петербург.