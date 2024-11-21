Парламент соберется на очередное пленарное заседание: что в повестке

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Постоянное бюро Парламента утвердило повестку дня пленарных заседаний законодательного форума на 21 и 29 ноября.
В рабочей программе народных избранников будет внесение изменений в законы о государственном бюджете на 2024 год, о бюджете государственного социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на текущий год.
Депутаты также обсудят отчеты Счетной палаты об управлении и использовании государственных финансовых ресурсов и государственного имущества в 2022 и 2023 годах, а также годовые отчеты Счетной палаты за 2022−2023 годы.
Парламент также должен ратифицировать соглашения о грантах со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, деньги предназначены для повышения энергоэффективности общественных зданий и для модернизации инфраструктуры управления отходами в нескольких населенных пунктах страны.
В повестку пленарных заседаний также включен проект по специальной защите детей от выезда за границу или незаконного задержания, а также поправки в Таможенный кодекс, Уголовный кодекс, Закон о кадастре недвижимости и Закон о социальной интеграции лиц с инвалидностью.
Народным избранникам предстоит рассмотреть четыре законопроекта, связанных с ЕС: об упрощении доступа местных предпринимателей на зарубежные рынки капитала, концессиях на работы и услуги, дополнительной реализации Рекомендаций Международной группы финансовых действий и экологической ответственностью в части предотвращения и устранения экологического ущерба.