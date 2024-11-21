Парламент соберется на очередное пленарное заседание: что в повестке

В повестку пленарных заседаний также включен проект по специальной защите детей от выезда за границу или незаконного задержания, а также поправки в Таможенный кодекс, Уголовный кодекс, Закон о кадастре недвижимости и Закон о социальной интеграции лиц с инвалидностью.