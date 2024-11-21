Для ремонта ливневого коллектора во Владивостоке ищут подрядчика

«КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала, что ремонтом и обслуживанием систем ливневой канализации, прочисткой, установкой новых люков, восстановлением ливневок в ежедневном режиме также занимаются работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». За каждым из районов закреплены мастера, которые мониторят ситуацию и оперативно приступают к работам, к примеру, по закрытию открытых колодцев, замене сломанных люков или решеток. Дополнительно проблемные участки обследуют перед непогодой. Отметим, часть ремонтных работ проводится в ночное время, чтобы не создавать помехи для движения.