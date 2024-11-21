Для ремонта ливневого коллектора во Владивостоке ищут подрядчика

Администрация Владивостока ищет компанию-подрядчика для ремонта ливневого коллектора в пригороде. Специалистам необходимо привести в порядок объект в районе дома № 169а на улице Маковского. Его включили в перечень работ на текущий год, поэтому ремонт нужно успеть сделать в этом строительном сезоне.
«Необходимо демонтировать старые и уже пришедшие в негодность железобетонные лотки, смонтировать новые плиты и стены коллектора из блоков УДБ», — отметили представители городского управления дорог.
Подать заявки подрядчики могут до 25 ноября.
На данный момент масштабные работы по модернизации систем ливневой канализации на многих объектах в городе завершены. Недавно рабочие восстановили ливневый коллектор на Фадеева, 14, сейчас занимаются благоустройством. Ремонт продолжается на Пограничной, Батарейной, в районе пересечения Выселковой и Анны Щетининой.
«КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала, что ремонтом и обслуживанием систем ливневой канализации, прочисткой, установкой новых люков, восстановлением ливневок в ежедневном режиме также занимаются работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». За каждым из районов закреплены мастера, которые мониторят ситуацию и оперативно приступают к работам, к примеру, по закрытию открытых колодцев, замене сломанных люков или решеток. Дополнительно проблемные участки обследуют перед непогодой. Отметим, часть ремонтных работ проводится в ночное время, чтобы не создавать помехи для движения.
Стоит напомнить, что модернизация систем ливневой канализации во Владивостоке проводится и в рамках комплексного дорожного ремонта.