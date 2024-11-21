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Красноярские военнослужащие по контракту начали получать дополнительные единовременные выплаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дополнительные выплаты в размере 200 000 рублей начали получать в Красноярске военнослужащие, ушедшие служить по контракту.

Источник: НИА Красноярск

Право на получение денежных средств имеют красноярцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года и убывшие для участия в специальной военной операции. Мера поддержки распространяется только на граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске.

Таким образом, участники СВО из Красноярска при подписании контракта могут суммарно рассчитывать на единоразовое получение 1 млн рублей:

— 400 тысяч рублей от министерства обороны РФ;

— 400 тысяч рублей — по Указу губернатора края;

— 200 тысяч рублей — выплаты от города.

"Одна из новых мер поддержки красноярских участников специальной военной операции — единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Выплаты уже начались. Меры поддержки постоянно актуализируются и пополняются с учетом поступающих обращений от жителей, а также с учетом анализа действующих мер в других регионах страны.

Наша задача — комплексная и всесторонняя поддержка участников СВО и их семей", — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Ольга Качанова.