Красноярские военнослужащие по контракту начали получать дополнительные единовременные выплаты

Право на получение денежных средств имеют красноярцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года и убывшие для участия в специальной военной операции. Мера поддержки распространяется только на граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске.
Таким образом, участники СВО из Красноярска при подписании контракта могут суммарно рассчитывать на единоразовое получение 1 млн рублей:
— 400 тысяч рублей от министерства обороны РФ;
— 400 тысяч рублей — по Указу губернатора края;
— 200 тысяч рублей — выплаты от города.
"Одна из новых мер поддержки красноярских участников специальной военной операции — единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Выплаты уже начались. Меры поддержки постоянно актуализируются и пополняются с учетом поступающих обращений от жителей, а также с учетом анализа действующих мер в других регионах страны.
Наша задача — комплексная и всесторонняя поддержка участников СВО и их семей", — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Ольга Качанова.