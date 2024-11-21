Красноярские военнослужащие по контракту начали получать дополнительные единовременные выплаты

Право на получение денежных средств имеют красноярцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года и убывшие для участия в специальной военной операции. Мера поддержки распространяется только на граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске.