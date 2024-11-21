Володин: Госдума приняла обращение к правительству по миграции

В комментариях в Telegram подписчики Володина выражают одобрение законам о миграции, принятым Госдумой. Многие предлагают ужесточение правил въезда в Россию иностранцев для трудоустройства. Ранее Вячеслав Володин в соцсетях провел опрос об ограничении приема в школы мигрантов, не знающих русский. В Telegram-канале в нем приняло участие более 580 тысяч человек, 96% из них инициативу поддержали.