Володин: Госдума приняла обращение к правительству по миграции

Вячеслав Володин отметил, что предложения касаются как уже принятых законов, так и тех, что пока находятся в разработке.
При этом российские парламентарии предлагают сделать процедуру видеозаписи экзаменов иностранцев более подробной, чтобы исключить подтасовку результатов. Еще одна инициатива Госдумы — определять уровни владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности.
В обращении депутаты просят правительство утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены, обеспечить регулярное изменение экзаменационных тестов и реализацию надлежащего государственного контроля за процедурой.
Вячеслав Володин добавил, что при организации трудовой миграции депутаты предлагают:
- разработать единые требования контроля за потоком иностранных граждан, прибывших на работу в Россию;
- определить четкие параметры количества и качества привлекаемых мигрантов в соответствии с потребностями рынка труда;
- утвердить ответственность работодателей за контроль за трудовыми мигрантами с прохождением процедуры идентификации.
Кроме того, в Госдуме считают, что правительство должно озаботиться организацией полного сбора биометрических данных иностранных граждан.
«Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства. Как мы с вами обсуждали ранее, готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка», — добавил Володин и заверил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.
Спикер Госдумы подчеркнул, что в нижней палате российского парламента продолжат контролировать процесс создания списка профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство.
В комментариях в Telegram подписчики Володина выражают одобрение законам о миграции, принятым Госдумой. Многие предлагают ужесточение правил въезда в Россию иностранцев для трудоустройства. Ранее Вячеслав Володин в соцсетях провел опрос об ограничении приема в школы мигрантов, не знающих русский. В Telegram-канале в нем приняло участие более 580 тысяч человек, 96% из них инициативу поддержали.
В Госдуме вопросам миграции уделяют пристальное внимание. Депутаты разработали комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики. Инициативы передали правительству.