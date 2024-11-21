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Володин: Госдума приняла обращение к правительству по миграции

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал об обращении депутатов к правительству РФ с предложением мер для исполнения 13 новых законов о миграции. Председатель законодательного органа в своем Telegram-канале описал, какие шаги для предотвращения нелегального въезда иностранцев парламентарии ждут от кабмина.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Вячеслав Володин
Источник: РИА "Новости"

Вячеслав Володин отметил, что предложения касаются как уже принятых законов, так и тех, что пока находятся в разработке.

«В части владения мигрантов русским языком считаем правильным: предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов», — объяснил спикер Госдумы.

При этом российские парламентарии предлагают сделать процедуру видеозаписи экзаменов иностранцев более подробной, чтобы исключить подтасовку результатов. Еще одна инициатива Госдумы — определять уровни владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности.

В обращении депутаты просят правительство утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены, обеспечить регулярное изменение экзаменационных тестов и реализацию надлежащего государственного контроля за процедурой.

Вячеслав Володин добавил, что при организации трудовой миграции депутаты предлагают:

  • разработать единые требования контроля за потоком иностранных граждан, прибывших на работу в Россию;
  • определить четкие параметры количества и качества привлекаемых мигрантов в соответствии с потребностями рынка труда;
  • утвердить ответственность работодателей за контроль за трудовыми мигрантами с прохождением процедуры идентификации.

Кроме того, в Госдуме считают, что правительство должно озаботиться организацией полного сбора биометрических данных иностранных граждан.

«Государственная Дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства. Как мы с вами обсуждали ранее, готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка», — добавил Володин и заверил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в нижней палате российского парламента продолжат контролировать процесс создания списка профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство.

В комментариях в Telegram подписчики Володина выражают одобрение законам о миграции, принятым Госдумой. Многие предлагают ужесточение правил въезда в Россию иностранцев для трудоустройства. Ранее Вячеслав Володин в соцсетях провел опрос об ограничении приема в школы мигрантов, не знающих русский. В Telegram-канале в нем приняло участие более 580 тысяч человек, 96% из них инициативу поддержали.

В Госдуме вопросам миграции уделяют пристальное внимание. Депутаты разработали комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики. Инициативы передали правительству.

Володин Вячеслав
Госдума
закон