Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще… Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — ответил Песков на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.
Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Президент за рулем автомобиля объехал несколько районов города. По словам Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.