Трентон
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс, отметив что российский лидер всегда находится рядом с теми, кто нуждается в его помощи.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще… Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — ответил Песков на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.

Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Президент за рулем автомобиля объехал несколько районов города. По словам Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

Песков Дмитрий
Путин Владимир