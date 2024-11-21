Выпускник воронежского вуза станет вице-губернатором Липецкой области

В ходе прямого эфира вчера, 20 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что с 25 ноября работу в ранге вице-губернатора начнет выпускник Воронежского военного авиационного инженерного университета Роман Балашов.
Бывший военный будет курировать в правительстве соседнего региона управление мобилизационной работы, молодежной политики, а также физической культуры и спорта. Роман Балашов участвовал в СВО — был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, командовал полком, был дважды ранен.
Как ранее сообщал Игорь Артамонов в своем телеграм-канале, Роман Балашов проходил стажировку в областном правительстве.
— Он фактически стал полноценным членом нашей команды. У нас есть уже общие планы, — отмечал 13 ноября чиновник.