Выпускник воронежского вуза станет вице-губернатором Липецкой области

Бывший военный будет курировать в правительстве соседнего региона управление мобилизационной работы, молодежной политики, а также физической культуры и спорта. Роман Балашов участвовал в СВО — был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, командовал полком, был дважды ранен.