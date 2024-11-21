Как новый президент США Трамп поможет Казахстану

О непредсказуемости будущей политики Трампа говорит и глава Evelyn Partners (британская инвестиционная и финансовая компания. — Прим. ред.) Адриан Стюарт Лоукок (Adrian Stuart Lowcock). Он считает, что Трамп может использовать угрозу торговых тарифов как средство добиться того, чтобы китайцы больше инвестировали в Соединенные Штаты. Так что вероятен «большой сюрприз», если новая администрация США заключит с Китаем торговое соглашение.