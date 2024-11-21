В администрации Самары рассказали о реформе местного самоуправления

«Возможность создания двухуровневой системы местного самоуправления в городах появилась в 2014 году. Первым городом, где она была внедрена, стал Челябинск. там эксперимент завершен и реформа отменена. В 2015 г. к реформе присоединились Самара и Махачкала. В настоящее время в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который предусматривает лишь одноуровневую модель управления», — уточнили в горадминистрации.