Пресечение групповых нарушений порядка отработают по всей Беларуси

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Третий день командно-штабных учений МВД проходит в Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках этого этапа учений по всей стране планируется отработать «практические действия по пресечению групповых нарушений общественного порядка в населенном пункте».
В этих мероприятиях примут участие сотрудники милиции и представители госорганов.
«Они продемонстрируют взаимодействие при возможном осложнении оперативной обстановки, возникновении нештатных ситуаций», — говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, в связи с этим возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. В министерстве просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее стало известно, что Комитет госбезопасности Беларуси ввел режим контртеррористической операции на территории Гродно и района в рамках командно-штабных учений МВД.
Как уточнили в комитете, планируется задействовать военную и другую спецтехнику, усилить контроль и ограничить дорожное движения в зоне проведения проверочных мероприятий.
Командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования проходят с 19 по 22 ноября.
В МВД сообщили, что в их рамках правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Основная вводная — не допустить проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка.
Уже отработаны эпизоды, которые происходили в республике в 2020 году, а также вариант нападения на органы внутренних дел. Кроме того, белорусские правоохранители провели в одном из торговых центров учения по освобождению заложников.