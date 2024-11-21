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Казахстанцам хотят упростить пересечение границы Узбекистана

Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном. Для этого будут введены специальные ID-карты, сообщает Gazeta.uz.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Как сообщает издание, Узбекистан планирует внедрить с Казахстаном и Таджикистаном порядок пересечения границ с помощью ID-карты. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По его словам, для всестороннего развития страны крайне важно «проводить эффективную внешнюю политику, расширять круг друзей и партнеров, а также углублять региональное сотрудничество с ближайшими соседями».

«С 1 сентября граждане Узбекистана могут свободно посещать Кыргызстан с использованием ID-карты (вместо загранпаспортов). В планах — внедрение аналогичного порядка с Казахстаном и Таджикистаном», — пишет издание.