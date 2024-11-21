Глава Сочи поручил усилить борьбу с самостроями

Власти курорта отмечают, что в Сочи по ряду объектов самовольного строительства есть судебные постановления о сносе. За несвоевременное исполнение судебного решения накладывается 50 тыс. руб. неустойки, а также расходы за ликвидацию строения и утилизацию мусора, если должник не делает это самостоятельно.