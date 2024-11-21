Глава Сочи поручил усилить борьбу с самостроями

«Но несознательных застройщиков все еще хватает. С этим согласны постоянные участники нашей рабочей группы. Поручил усовершенствовать механизм выявления самостроев на ранней стадии», — пояснил господин Прошунин.
Вопрос обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. В ее состав входили представители прокуратуры, УФСБ, УВД, Росреестра, замглавы города, руководители отраслевых подразделений мэрии, главы районных администраций, депутаты горсобрания и руководители ресурсоснабжающих организаций. В ноябре по инициативе мэра состав был расширен — в него вошли сотрудники специализированного отдела ФССП и регионального департамента по надзору в сфере строительства.
Власти курорта отмечают, что в Сочи по ряду объектов самовольного строительства есть судебные постановления о сносе. За несвоевременное исполнение судебного решения накладывается 50 тыс. руб. неустойки, а также расходы за ликвидацию строения и утилизацию мусора, если должник не делает это самостоятельно.
С начала года в Сочи снесли уже 146 самовольных строений. По поручению мэра прорабатывается вопрос включения в договоры комплексного развития территорий обязательства инвестора по сносу самостроев.