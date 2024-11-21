К и. о. главы Тольятти Андрею Дроботову пришел его куратор — ветеран СВО

И. о. главы Тольятти рассказал, что для него и его коллег большая честь, что именно господин Михайлин стал куратором в городской администрации. Стороны обсудили, какие меры надо предпринять, чтобы повысить эффективность взаимодействия.
«Город оказывает всестороннее содействие ветеранам СВО, которые готовы использовать весь свой потенциал, знания и опыт во благо боевых товарищей и членов семей наших защитников. Будем активно работать в этом направлении, для того чтобы своевременно и на должном уровне оказывать нашим бойцам всю необходимую поддержку и помощь», — заверил Андрей Дроботов.
Идея эксперимента по закреплению участников СВО в качестве кураторов за чиновниками принадлежит губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. 16 ноября на встрече главы региона с активом «Школы героев» кураторы были назначены. О том, что заместитель руководителя региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, принявших участие в СВО, «Возвращение» Денис Михайлин назначен куратором за Андреем Дроботовым, ранее сообщал в своем Telegram-канале депутат городской думы Александр Шарков.