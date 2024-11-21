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К и. о. главы Тольятти Андрею Дроботову пришел его куратор — ветеран СВО

Первый заместитель главы Тольятти, сейчас исполняющий обязанности главы города, Андрей Дроботов встретился со своим куратором ветераном СВО Денисом Михайлиным. Бывший разведчик батальона Спарта пришел на встречу не один, его сопровождали представители СРОО Возвращение Александр Шарков и Роман Дидковский, сообщил господин Дроботов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

И. о. главы Тольятти рассказал, что для него и его коллег большая честь, что именно господин Михайлин стал куратором в городской администрации. Стороны обсудили, какие меры надо предпринять, чтобы повысить эффективность взаимодействия.

«Город оказывает всестороннее содействие ветеранам СВО, которые готовы использовать весь свой потенциал, знания и опыт во благо боевых товарищей и членов семей наших защитников. Будем активно работать в этом направлении, для того чтобы своевременно и на должном уровне оказывать нашим бойцам всю необходимую поддержку и помощь», — заверил Андрей Дроботов.

Идея эксперимента по закреплению участников СВО в качестве кураторов за чиновниками принадлежит губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. 16 ноября на встрече главы региона с активом «Школы героев» кураторы были назначены. О том, что заместитель руководителя региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, принявших участие в СВО, «Возвращение» Денис Михайлин назначен куратором за Андреем Дроботовым, ранее сообщал в своем Telegram-канале депутат городской думы Александр Шарков.