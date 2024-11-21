К и. о. главы Тольятти Андрею Дроботову пришел его куратор — ветеран СВО

«Город оказывает всестороннее содействие ветеранам СВО, которые готовы использовать весь свой потенциал, знания и опыт во благо боевых товарищей и членов семей наших защитников. Будем активно работать в этом направлении, для того чтобы своевременно и на должном уровне оказывать нашим бойцам всю необходимую поддержку и помощь», — заверил Андрей Дроботов.