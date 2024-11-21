КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца

«За несколько минут до задержания Василий говорил по телефону с одним из наших друзей. На фоне разговора была слышна российская музыка, поэтому мы считаем, что у него случился конфликт с россиянами. Последнее, что сказал Вася: “Пойду драться”. Подробностей этой драки никто не знает. Он успел сообщить некоторым знакомым, что ждет приезда полиции. Какое-то время был на связи, но потом она пропала. Известно, что у него дома в Ханое прошел обыск», — сообщил мужчина.