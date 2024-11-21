Депутаты Екатеринбурга поспорили из-за льгот по турналогу

Депутат Сергей Козлов выступил за льготы для многодетных при введении турналога. «Льготы достаточно разные, но многодетные семьи уже не платят турналог в 10 городах. Нужно лишь свидетельство о многодетности», — уточнил Сергей Козлов.
Он аргументировал свое предложение тем, что при условии того, что налог является прогрессивным, то в будущем он ляжет тяжким бременем на многодетные семьи. Поэтому и требуется льгота. Парламентарий Александр Колесников раскритиковал идею предоставить преференции таким семьям. Более того, он считает, что и дети должны платить турналог, так как за них ответственность несут родители.
«Я против, чтобы расширять льготы, постоянно говорим, что денег нет в бюджете. Надо подождать, принять льготу можно быстро, а отменить ее трудно», — обрушился депутат.
Дмитрий Сергин тоже выступил против льгот по турналогу для детей. Он предложил ограничиться лишь федеральными послаблениями. Поддержал предложение Козлова Михаил Вечкензин — по его словам, введение привелегий для отдельных категорий граждан, все равно требуется. В результаты депутаты все-таки пришли к мнению оставить привилегии для детей и многодетных.
ЕАН сообщал, что предельная ставка туристического налога на 2025 год составит 1% от стоимости оказанных услуг временного проживания без НДС (но не менее 100 рублей). С каждым годом она будет повышаться на 1% и к 2029 году составит 5%. Ставка будет учитывать сезон и категорию предоставляемого жилья. Сумма налога должна быть выделена в счете за проживание отдельной строкой.