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Депутаты Екатеринбурга поспорили из-за льгот по турналогу

Против предоставления льгот для многодетных семей при введении туристического налога выступили депутаты екатеринбургской гордумы (ЕГД) на заседании комиссии по бюджету. Об этом сообщил корреспондент ЕАН.

Депутат Сергей Козлов выступил за льготы для многодетных при введении турналога. «Льготы достаточно разные, но многодетные семьи уже не платят турналог в 10 городах. Нужно лишь свидетельство о многодетности», — уточнил Сергей Козлов.

Он аргументировал свое предложение тем, что при условии того, что налог является прогрессивным, то в будущем он ляжет тяжким бременем на многодетные семьи. Поэтому и требуется льгота. Парламентарий Александр Колесников раскритиковал идею предоставить преференции таким семьям. Более того, он считает, что и дети должны платить турналог, так как за них ответственность несут родители.

«Я против, чтобы расширять льготы, постоянно говорим, что денег нет в бюджете. Надо подождать, принять льготу можно быстро, а отменить ее трудно», — обрушился депутат.

Дмитрий Сергин тоже выступил против льгот по турналогу для детей. Он предложил ограничиться лишь федеральными послаблениями. Поддержал предложение Козлова Михаил Вечкензин — по его словам, введение привелегий для отдельных категорий граждан, все равно требуется. В результаты депутаты все-таки пришли к мнению оставить привилегии для детей и многодетных.

ЕАН сообщал, что предельная ставка туристического налога на 2025 год составит 1% от стоимости оказанных услуг временного проживания без НДС (но не менее 100 рублей). С каждым годом она будет повышаться на 1% и к 2029 году составит 5%. Ставка будет учитывать сезон и категорию предоставляемого жилья. Сумма налога должна быть выделена в счете за проживание отдельной строкой.

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