Депутаты Екатеринбурга поспорили из-за льгот по турналогу

Он аргументировал свое предложение тем, что при условии того, что налог является прогрессивным, то в будущем он ляжет тяжким бременем на многодетные семьи. Поэтому и требуется льгота. Парламентарий Александр Колесников раскритиковал идею предоставить преференции таким семьям. Более того, он считает, что и дети должны платить турналог, так как за них ответственность несут родители.