Лихтенштейн расширил санкции против Беларуси

Речь идет о пакете ограничений, которые были приняты летом этого года в отношении России. Сейчас Лихтенштейн распространил финансовые, товарные и торговые рестрикции на Беларусь. Это сделано, чтобы предотвратить обход санкций против России через нашу страну.
Ограничительные меры включают в себя запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, товаров морского судоходства.
Также под запрет попал экспорт предметов роскоши.
Из Беларуси же нельзя импортировать золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, в том числе нефть.
Кроме того, вводится более широкий запрет на автомобильные перевозки грузов по территории ЕС.
Среди прочих мер — обязательство материнских компаний ЕС приложить все усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали санкции в отношении Беларуси.