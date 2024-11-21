Лихтенштейн расширил санкции против Беларуси

Речь идет о пакете ограничений, которые были приняты летом этого года в отношении России. Сейчас Лихтенштейн распространил финансовые, товарные и торговые рестрикции на Беларусь. Это сделано, чтобы предотвратить обход санкций против России через нашу страну.