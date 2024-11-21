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Лихтенштейн расширил санкции против Беларуси

Лихтенштейн синхронизировал санкции в отношении Беларуси с антироссийскими. Решение было принято 19 ноября, оно опубликовано на сайте правительства Лихтенштейна.

Речь идет о пакете ограничений, которые были приняты летом этого года в отношении России. Сейчас Лихтенштейн распространил финансовые, товарные и торговые рестрикции на Беларусь. Это сделано, чтобы предотвратить обход санкций против России через нашу страну.

Ограничительные меры включают в себя запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, товаров морского судоходства.

Также под запрет попал экспорт предметов роскоши.

Из Беларуси же нельзя импортировать золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, в том числе нефть.

Кроме того, вводится более широкий запрет на автомобильные перевозки грузов по территории ЕС.

Среди прочих мер — обязательство материнских компаний ЕС приложить все усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали санкции в отношении Беларуси.

санкции