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Китай ответил на заявление Пентагона об условии обмена ядерными ударами

США готовы к обмену ядерными ударами на условии продолжения своего мирового доминирования, заявили в Пентагоне. Китай счел эту позицию «устаревшим мышлением».

Источник: Reuters

Заявление Пентагона, допустившего возможность обмена ядерными ударами, отражает устаревшее мышление США, стремящихся к стратегическому превосходству, заявил МИД Китая.

Соединенные Штаты против применения ядерного оружия, но если настанет такая необходимость, то обмен ядерными ударами возможен «на условиях, наиболее приемлемых для США», заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен. По словам контр-адмирала, наиболее приемлемые условия подразумевают, что США «продолжат лидировать в мире». Он призвал к постоянному диалогу с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы не допустить ядерного конфликта.

«Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», — оценил слова Бьюкенена официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что в последние годы Вашингтон модернизируют ядерную триаду, и повышает роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной безопасности. Этим США «серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военную конкуренцию и конфронтацию, повысили ядерные риски».

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