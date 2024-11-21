Китай ответил на заявление Пентагона об условии обмена ядерными ударами

Соединенные Штаты против применения ядерного оружия, но если настанет такая необходимость, то обмен ядерными ударами возможен «на условиях, наиболее приемлемых для США», заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен. По словам контр-адмирала, наиболее приемлемые условия подразумевают, что США «продолжат лидировать в мире». Он призвал к постоянному диалогу с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы не допустить ядерного конфликта.