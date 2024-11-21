Свердловская область готовится к возможному визиту Дмитрия Медведева

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноября, УралПолит.Ru. С высокой долей вероятности завтра, 22 ноября, регион может посетить заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом журналистам сообщили в областном отделении ЕР, а также представители муниципалитетов, в которые может приехать чиновник.