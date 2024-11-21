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Свердловская область готовится к возможному визиту Дмитрия Медведева

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноября, УралПолит.Ru. С высокой долей вероятности завтра, 22 ноября, регион может посетить заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом журналистам сообщили в областном отделении ЕР, а также представители муниципалитетов, в которые может приехать чиновник.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, в Екатеринбурге мероприятий у Медведева не запланировано. Однако должны состояться встречи с руководителями регионального отделения ЕР, пишет ЕАН.

Ожидается, что из Екатеринбурга Дмитрий Медведев поедет в Нижний Тагил. Там он посетит ряд оборонных предприятий. Также предполагается, что чиновник отправится и в Каменск-Уральский. Цель визита пока неизвестна.

УралПолитRu напоминает, что ранее Медведев приезжал в Свердловскую область в начале марта 2023 года. Тогда чиновник посетил Белоярскую АЭС, где провел совещание, на котором обсуждалась технологическая безопасность.

Медведев Дмитрий