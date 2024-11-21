Свердловская область готовится к возможному визиту Дмитрия Медведева

По их словам, в Екатеринбурге мероприятий у Медведева не запланировано. Однако должны состояться встречи с руководителями регионального отделения ЕР, пишет ЕАН.
Ожидается, что из Екатеринбурга Дмитрий Медведев поедет в Нижний Тагил. Там он посетит ряд оборонных предприятий. Также предполагается, что чиновник отправится и в Каменск-Уральский. Цель визита пока неизвестна.
УралПолитRu напоминает, что ранее Медведев приезжал в Свердловскую область в начале марта 2023 года. Тогда чиновник посетил Белоярскую АЭС, где провел совещание, на котором обсуждалась технологическая безопасность.