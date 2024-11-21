Более 1,5 млн подписей собрано за выдвижение Лукашенко

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. За выдвижение действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборы собрано уже более 1,5 млн подписей, сообщает «Пул первого».
Telegram-канал, близкий к пресс-службе главы государства, проинформировал, что в четверг, 21 ноября, Лукашенко встретится с руководителем и координаторами своей инициативной группы.
Неделю назад во время посещения стадиона «Трактор» белорусский лидер сообщил журналистам, что за его кандидатуру собрали на тот момент 700 тысяч подписей.
«Меня вчера (13 ноября — Sputnik) информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так».
Согласно избирательному законодательству, для того, чтобы выдвигаемое лицо было зарегистрировано кандидатом, в его поддержку нужно собрать 100 тысяч подписей.
В Беларуси сбор подписей начался 7 ноября и закончится 6 декабря. В настоящее время в качестве претендентов на высший государственный пост, кроме действующего президента, участвуют еще четыре претендента. Это лидеры трех политических партий — Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия Беларуси), Сергей Сыранков (Коммунистическая партия Беларуси), Александр Хижняк (Республиканская партия труда и справедливости) и экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая.
Президентскую гонку ранее покинули Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков. Лукашенко прокомментировал это, назвав их своими сторонниками.