Более 1,5 млн подписей собрано за выдвижение Лукашенко

В Беларуси сбор подписей начался 7 ноября и закончится 6 декабря. В настоящее время в качестве претендентов на высший государственный пост, кроме действующего президента, участвуют еще четыре претендента. Это лидеры трех политических партий — Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия Беларуси), Сергей Сыранков (Коммунистическая партия Беларуси), Александр Хижняк (Республиканская партия труда и справедливости) и экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая.