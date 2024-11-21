«Все факты в очередной раз подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории», — цитирует дипломата «Интерфакс».
Захарова подчеркнула, что цели СВО будут достигнуты, как заявляли власти России.
Представитель МИД РФ отметила, что министерство обороны США прилагает усилия, чтобы до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа доставить в Киев военную помощь, объемы которой с каждым днем растут. Дипломат уточнила, что Пентагон уже обеспечил Киев вооружением на 9,3 млрд долларов, из которых 4,3 млрд планируется поставить в течение текущего финансового года.
Мария Захарова считает, что цель Белого дома — гарантировать продолжение конфликта «не только в этом, но и в следующем году».
Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что администрация еще действующего президента США Джо Байдена намеревается списать долги Украины на общую сумму 4,65 млрд долларов для поддержки Киева. Многомиллиардную военную помощь Украине США использует с пользой для себя — это позволяет выгодно модернизировать собственный арсенал, например, за счет отправки Киеву устаревающих ракет ATACMS.