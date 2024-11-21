Захарова обвинила США в стремлении продлить конфликт на Украине

Представитель МИД РФ отметила, что министерство обороны США прилагает усилия, чтобы до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа доставить в Киев военную помощь, объемы которой с каждым днем растут. Дипломат уточнила, что Пентагон уже обеспечил Киев вооружением на 9,3 млрд долларов, из которых 4,3 млрд планируется поставить в течение текущего финансового года.