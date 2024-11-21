Самарцам предлагают направлять свои идеи по предложенным губернатором проектам

В Самаре прошла конференция реготделения партии «Единая Россия». На ней губернатор, секретарь реготделения Вячеслав Федорищев представил долгосрочную программу развития «Самара-450» и предложения по новым партпроектам.
Начать работу Вячеслав Федорищев предложил с обновления кадров реготделения и регионального исполкома. Он отметил, что нужны активные, инициативные люди, которые по-настоящему хотят менять жизнь и помогать другим. Курировать это направление будет депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
«Вячеслав Федорищев проанонсировал масштабные перемены, которые необходимы и в партии, и в регионе. Главная задача — вернуть утраченные позиции, чтобы Самарская область вновь стала третьим регионом в стране. Начинать необходимо с ротации кадров и их очищения», — прокомментировал парламентарий.
Первые кадровые изменения уже произошли. Прекратили полномочия 20 членов регионального политсовета партии. В их числе — бывший губернатор Дмитрий Азаров и экс-глава Самары Елена Лапушкина, которая недавно стала областным омбудсменом.
На конференции Вячеслав Федорищев также рассказал о новых проектах, которые планируют запустить в Самарской области с 1 января 2025 года. В списке: антикоррупция, очищение власти и партии, возврат выведенных у государства активов. Самарцам предлагают поучаствовать в формировании этих проектов. Свои идеи и предложения жители могут направлять в региональный исполком партии по электронной почте info@samara.er.ru.