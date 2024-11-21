Самарцам предлагают направлять свои идеи по предложенным губернатором проектам

На конференции Вячеслав Федорищев также рассказал о новых проектах, которые планируют запустить в Самарской области с 1 января 2025 года. В списке: антикоррупция, очищение власти и партии, возврат выведенных у государства активов. Самарцам предлагают поучаствовать в формировании этих проектов. Свои идеи и предложения жители могут направлять в региональный исполком партии по электронной почте info@samara.er.ru.