Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с 2022 года

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В сентябре этого года Россия впервые с весны 2022-го стала основным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные РИА Новости по данным Евростата.
Отмечается, что европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. При этом около 40% поставок приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный.
По данным информагентства, такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком голубого топлива в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%.
В списке стран также поставляющих газ в ЕС за Россией следует Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. Далее — США, которые за сентябрь нарастили продажи на 21% — до 990,2 миллиона евро, поднявшись на третье место с пятого. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.