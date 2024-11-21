Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с 2022 года

В списке стран также поставляющих газ в ЕС за Россией следует Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. Далее — США, которые за сентябрь нарастили продажи на 21% — до 990,2 миллиона евро, поднявшись на третье место с пятого. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.