Лукашенко попросил проинформировать о проблемах, тревожащих граждан

МИНСК, 21 ноя ― Sputnik. Самое главное в работе членов инициативной группы по выдвижению действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заключается в том, что они общаются с людьми. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством своей инициативной группы во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал Пул Первого.