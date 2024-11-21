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Лукашенко попросил проинформировать о проблемах, тревожащих граждан

Инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты действующего главы государства много общается с гражданами на местах.

Источник: AP 2024

МИНСК, 21 ноя ― Sputnik. Самое главное в работе членов инициативной группы по выдвижению действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заключается в том, что они общаются с людьми. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством своей инициативной группы во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Я хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы провели и проводите», ― сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обратился к руководству инициативной группы с просьбой «проинформировать, какие проблемы тревожат граждан».

«Мы будем в этом направлении работать и исправлять те недостатки, которые люди замечают», ― цитирует Лукашенко Telegram-канал Пул Первого.

Лукашенко Александр