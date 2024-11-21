Песков: РФ рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного (ядерного — прим. ТАСС) конфликта, — прокомментировал представитель Кремля заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами. — Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями».