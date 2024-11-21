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Песков: РФ рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного конфликта. На такой же подход, лишенный провокаций, Москва рассчитывает и со стороны Запада, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного (ядерного — прим. ТАСС) конфликта, — прокомментировал представитель Кремля заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами. — Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями».

Представитель Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен выступил с заявлением, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях». Такими условиями он назвал лидерство Вашингтона в мире.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил обновленную ядерную доктрину.

Песков Дмитрий