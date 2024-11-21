Венгрия поставит системы ПВО у границы с Украиной

17 ноября издание The New York Times (NYT) сообщило, что президент США Джо Байден снял ограничения на использование Киевом ATACMS для ударов вглубь России на территории Курской области. По данным NYT, его решение было связано с появлением в этом регионе военных из КНДР. Позднее газета Le Figaro написала об аналогичных шагах Великобритании и Франции по ракетам Storm Shadow и SCALP, однако спустя сутки удалила эти сведения. Reuters анонсировал применение Украиной дальнобойного оружия в ближайшие дни.