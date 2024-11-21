Венгрия поставит системы ПВО у границы с Украиной

Венгрия установит системы противовоздушной обороны в северо-восточной части страны, у границы с Украиной, сообщил министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий, передает Reuters.
«Чтобы подготовиться ко всем вариантам, я приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны», — сказал он после заседания Совета обороны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном для обсуждения событий на Украине.
«Угроза эскалации войны между Украиной и Россией велика как никогда», — заявил Салай-Бобровницкий.
Он не уточнил, какие именно системы намерен развернуть Будапешт, однако Reuters отмечает, что Вооруженные силы Венгрии в прошлом году купили французские системы ПВО Mistral, а в 2020 году Венгрия согласилась купить системы ПВО NASAMS у норвежской Kongsberg и американского производителя оружия Raytheon Technologies.
17 ноября издание The New York Times (NYT) сообщило, что президент США Джо Байден снял ограничения на использование Киевом ATACMS для ударов вглубь России на территории Курской области. По данным NYT, его решение было связано с появлением в этом регионе военных из КНДР. Позднее газета Le Figaro написала об аналогичных шагах Великобритании и Франции по ракетам Storm Shadow и SCALP, однако спустя сутки удалила эти сведения. Reuters анонсировал применение Украиной дальнобойного оружия в ближайшие дни.
Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали шесть ATACMS для удара по объекту в Брянской области. Также в ведомстве отчитывались о перехвате двух Storm Shadow. Там не уточнили, над каким регионом ракеты были уничтожены.