В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия постоянно контактируют и по линии спецслужб, и на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорит президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. На этот счет постоянно по линии наших социальных служб идут контакты. И разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших государств», — отметил он, комментируя заявление Слуцкого о поддержке Белоруссии как Союзного государства.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов, заявил, что западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить. Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.