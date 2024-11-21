В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии

«Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорит президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. На этот счет постоянно по линии наших социальных служб идут контакты. И разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших государств», — отметил он, комментируя заявление Слуцкого о поддержке Белоруссии как Союзного государства.