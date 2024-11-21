Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с Днём матери

Республика будет продолжать работу по созданию благоприятных условий для счастливого материнства. Мы строим детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома культуры, спортивные центры. Наша задача — сделать так, чтобы вы могли спокойно рожать детей и воспитывать их в комфортной среде. Мы «причешем» наши улицы, дома, дороги, парки, скверы. Это, действительно, имеет огромное значение и там ещё есть чем заниматься. Но мы обязательно всю нашу последующую деятельность посвятим этому. Чтобы ребёнок рос в хороших, комфортных условиях, а мамы могли спокойно воспитывать своих детей", — сказал Радий Хабиров в своём выступлении.