Песков: РФ несет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси

Также заявление Песков сделал на фоне обнародования белорусским телевидением фильма-расследования о планах вооруженного вторжения в Беларусь со стороны Запада. В нем говорится, что, например, в Литве и Польше есть организации экстремистов, которых готовят к такому вторжению. В том числе в подготовке участвует польский спецназ «Гром».