Песков: РФ несет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Москва и Минск постоянно контактируют по линии спецслужб и на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Беларуси. И Союзное государство — эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной», — отметил он.
Также заявление Песков сделал на фоне обнародования белорусским телевидением фильма-расследования о планах вооруженного вторжения в Беларусь со стороны Запада. В нем говорится, что, например, в Литве и Польше есть организации экстремистов, которых готовят к такому вторжению. В том числе в подготовке участвует польский спецназ «Гром».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. В этом документе перечислены условия, которые определяют возможность применения ядерного оружия со стороны РФ в случае агрессии в отношении нее или Беларуси.