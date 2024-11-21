Лидер социалистов Молдавии не исключил импичмент Санду

По его словам, маятник мировой геополитики опять качнулся в сторону консерваторов, лидеров, которые выступают за национальный интерес. «И в ситуации других мировых тенденций Майя Санду станет “хромой уткой”. В следующем году она превратится в президента без парламентского большинства и без правительства… Майя Санду будет сожалеть о том, что стала президентом во второй раз», — подчеркнул Додон.