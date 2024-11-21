Минтранс Башкирии признан виновным в нарушении закона о конкуренции

Кроме этого, в 2020 году предприниматель известил министерство об изменении адреса штрафстоянки, расторгнув договор аренды и заключив новый — на участок с разрешенным использованием «для обслуживания производственной базы». Оснований заниматься перемещением транспорта у него не было. Госкомитет по транспорту (предшественник минтранса) вновь не придал значения этому факту и заключил дополнительное соглашение с измененным адресом стоянки, а в 2021 году согласился продлить контракт без правовых оснований к этому.