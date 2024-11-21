Крым военным путем не взять — Аксенов

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что такое заявление главы киевского режима говорит о том, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с Россией США и Джо Байдена, прежде чем бежать в Европу.