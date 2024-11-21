Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала американскую базу ПРО в Польше потенциальной целью для ВС РФ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дислоцированная в Польше база противоракетной обороны (ПРО) США давно вошла в число приоритетных целей российских вооруженных сил в случае потенциальной атаки. В совокупности с другими действиями Вашингтона, добавила Захарова, открытие базы ПРО повышает общий уровень ядерной опасности.

Источник: Агентство «Москва»

«С учетом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений», — сказала Мария Захарова на брифинге.

13 ноября в польском поселении Редзиково на севере Польши официально открыли базу ВМС США с комплексом ПРО Aegis Ashore. Она подчиняется командованию НАТО и американских вооруженных сил в Европе. Переговоры о размещении в Польше системы противоракетной обороны начались еще в 2000-х, а строительство началось в 2016 году. Североатлантический альянс назвал это «важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет».

Захарова Мария