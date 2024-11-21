Захарова назвала американскую базу ПРО в Польше потенциальной целью для ВС РФ

13 ноября в польском поселении Редзиково на севере Польши официально открыли базу ВМС США с комплексом ПРО Aegis Ashore. Она подчиняется командованию НАТО и американских вооруженных сил в Европе. Переговоры о размещении в Польше системы противоракетной обороны начались еще в 2000-х, а строительство началось в 2016 году. Североатлантический альянс назвал это «важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет».