В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду

КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим руководством страны, заявила депутат от названного блока Марина Таубер.
«От имени блока “Победа” мы хотим обсудить очень важную тему и хотим предложить парламенту принять следующую декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа. Четыре года страной руководит антинародная политическая группировка во главе с президентом Майей Санду», — заявила Таубер, попросив коллег-депутатов других партий и фракций подписаться под проектом постановления парламента об утверждении этой декларации.
В тексте декларации говорится о том, что парламент констатирует, что государство захвачено политической группировкой правящей партии «Действие и солидарность» и президентом Майей Санду, которая узурпировала власть в республике, незаконно подчинила все государственные институты своим интересам. В проекте декларации также есть пункт об отставке или увольнении руководителей правоохранительных органов, СИБ, ЦИК, генерального прокурора и других.
«Парламент информирует ООН, СЕ, Европарламент, Совет ЕС и всех партнеров по развитию о серьезных нарушениях власти в республике в отношении демократии и верховенства закона. Парламент просит международное сообщество оперативно отреагировать на антидемократические и диктаторские действия правящей партии», — говорится в декларации.
Таубер также напомнила, что на прошлой неделе блок официально подал резолюцию о нарушении избирательных прав граждан, которая была подписана депутатами блока «Победа» и Партии коммунистов. Она подчеркнула, что политформирование ждет публичной поддержки этой резолюции абсолютно от всех депутатов парламента.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.