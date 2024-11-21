Ядерный конфликт и удары Storm Shadow. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле.
Глава государства провел международный телефонный разговор, Кремль вскоре проинформирует о нем.
О ядерном сдерживании
Что касается заявления Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами, то Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта: «Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями».
Об ударах ракетами Storm Shadow
Что касается сообщения агентства Bloomberg о применении ракет Storm Shadow по цели в Курской области, то «происходит новая эскалация».
Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает «подливать масло в огонь» украинского конфликта, препятствуя его завершению.
Кремль переадресовал военным вопрос, стоит ли Украине готовится к более мощному применению Вооруженными силами России новейшего оружия.
О МБР
Вопросы об утверждениях Киева о якобы применении Россией на Украине межконтинентальной баллистической ракеты нужно задавать Минобороны: «Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать».
О потенциальных угрозах для Белоруссии
Спецслужбы России и Белоруссии находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска: «Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране».
Об обращении врачей
Кремль пока не видел обращение врачей к главе государства с просьбой освободить педиатра Надежду Буянову, приговоренную к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах России.