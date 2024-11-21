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Ядерный конфликт и удары Storm Shadow. Темы брифинга Пескова

Заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами, сообщение агентства Bloomberg о применении ракет Storm Shadow по цели в Курской области и потенциальные угрозы для Белоруссии стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле.

Глава государства провел международный телефонный разговор, Кремль вскоре проинформирует о нем.

О ядерном сдерживании

Что касается заявления Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами, то Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта: «Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями».

Об ударах ракетами Storm Shadow

Что касается сообщения агентства Bloomberg о применении ракет Storm Shadow по цели в Курской области, то «происходит новая эскалация».

Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает «подливать масло в огонь» украинского конфликта, препятствуя его завершению.

Кремль переадресовал военным вопрос, стоит ли Украине готовится к более мощному применению Вооруженными силами России новейшего оружия.

О МБР

Вопросы об утверждениях Киева о якобы применении Россией на Украине межконтинентальной баллистической ракеты нужно задавать Минобороны: «Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать».

О потенциальных угрозах для Белоруссии

Спецслужбы России и Белоруссии находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска: «Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране».

Об обращении врачей

Кремль пока не видел обращение врачей к главе государства с просьбой освободить педиатра Надежду Буянову, приговоренную к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах России.

Песков Дмитрий