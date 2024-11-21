Ядерный конфликт и удары Storm Shadow. Темы брифинга Пескова

Что касается заявления Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами, то Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта: «Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями».