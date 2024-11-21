Лукашенко рассказал, что перекрестился после инициативы ФПБ собирать за него подписи

И еще отмечается, что при желании встретиться сразу со всеми членами инициативной группы действующего президента — это было бы сложно осуществить, так как их более 17 тысяч по всей стране. Но он попросил, насколько это возможно, по созданной структуре передать его слова благодарности «людям, которые работают в нашу пользу».