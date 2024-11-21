Лукашенко рассказал, что перекрестился после инициативы ФПБ собирать за него подписи

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что перекрестился после инициативы Федерации профсоюзов Беларуси собирать за него подписи, сообщает БелТА.
Так, во время встречи с руководителем и координаторами инициативной группы Юрием Сенько, главой ФПБ, Александр Лукашенко сказал, что был рад инициативе профсоюзов по организации сбора подписей в его поддержку за выдвижение на президентских выборах.
— Я благодарен Федерации профсоюзов за то, что вы выдвинули инициативу заняться этой тяжелейшей работой, — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что это вопрос для него был проблемой, и он советовался и с Администрацией президента, как поступить и что сделать. Однако вдруг было внесено предложение, что профсоюзы готовы выполнить эту работу.
— Ну, я перекрестился. Думаю, слава богу, не надо самому там создавать и что-то думать. Это очень важно. И я уже сказал, что я очень благодарен всем вам, — прокомментировал глава страны.
В частности, именно со слов благодарности началась встреча Александра Лукашенко с руководителями инициативной группы, о работе которой его информируют ежедневно. Раньше организовать встречу не было возможно из-за обстоятельств и рабочего графика.
— Да и сейчас напряженка такая! Но я попросил, чтобы все мероприятия отсрочили. И все-таки я должен был с вами встретиться. И уверен, что наш сегодняшний разговор по максимуму дойдет до каждого члена инициативной группы, — подчеркнул президент.
И еще отмечается, что при желании встретиться сразу со всеми членами инициативной группы действующего президента — это было бы сложно осуществить, так как их более 17 тысяч по всей стране. Но он попросил, насколько это возможно, по созданной структуре передать его слова благодарности «людям, которые работают в нашу пользу».
Лукашенко отметил, что на собственном опыте знает о том, насколько это тяжелый труд, так как в первые свои выборы сам этим занимался. И не просто что-то контролировал, но сам брал подписные листы, ходил к людям и стоял в пикетах.
— Чтобы люди увидели вживую молодого человека, который рискнул бросить вызов мощной машине и выдвинуть свою кандидатуру кандидатом в президенты, — вспомнил он.
Также Александр Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».
Еще президент сказал, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.