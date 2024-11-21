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В Кремле прокомментировали применение Storm Shadow по целям в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ракет Storm Shadow для обстрела российских регионов приведет к обострению украинского конфликта. Представитель Кремля также подверг критике позицию США, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация [президента США Джо Байдена]», — сказал Песков, комментируя информацию западных СМИ об обстреле Курской области ракетами Storm Shadow и подтвержденные данные об ударе ракетами ATACMS по целям в России.

Как сообщает ТАСС, Дмитрий Песков не ответил, имеются ли подтверждения, что британские ракеты Storm Shadow действительно были применены для обстрела целей на территории РФ. Вопрос журналистов пресс-секретарь президента переадресовал в Министерство обороны.

В свою очередь в пресс-службе российского военного ведомства 21 ноября сообщили о двух сбитых силами ВС России крылатых ракетах Storm Shadow британского производства.

Накануне Bloomberg сообщил о первом ударе ракетами Storm Shadow вглубь России. По данным издания, удар был нанесен «по военным целям». Разрешение применять дальнобойное оружие дало британское правительство.

Во вторник, 19 ноября, Минобороны РФ заявило о зафиксированном ударе по территории Брянской области ракетами ATACMS: пять из них сбили, еще одна была повреждена.

Песков Дмитрий