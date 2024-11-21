Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат гордумы Колесников предложил отделить Академический от Екатеринбурга

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил «отделить как балласт» Академический район от города. Так он отреагировал на жалобу вице-спикера Михаила Матвеева на то, что район недостаточно обеспечивают новыми детскими садами и школами.

Источник: Коммерсантъ

Комиссии думы по бюджету и экономической политике и по экономическому развитию и инвестициям на совместном заседании заслушали доклад директора департамента экономики администрации города Алексея Прядеина о прогнозе экономического развития Екатеринбурга на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

«По прогнозу на ближайшие три года для района, в котором каждый год вводится 300 кв. м жилья, всего один детский сад и ни одной школы — это совершенно неправильно. Я понимаю, что мы смотрим на те возможности, которые есть у города, но такой прогноз в районах новой застройки выглядит очень бледно», — высказался депутат Михаил Матвеев, избранный от округа № 1 в Академическом районе.

Напомним, сегодня, 21 ноября, комиссия по бюджету и экономической политике думы Екатеринбурга одобрила введение туристического налога. От уплаты налога освобождается льготная категория детей до 18 лет. Господин Колесников во время обсуждения заявил, что пункт о льготе необходимо убрать из проекта постановления, но его решение поддержано не было.