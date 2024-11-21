Депутат гордумы Колесников предложил отделить Академический от Екатеринбурга

«По прогнозу на ближайшие три года для района, в котором каждый год вводится 300 кв. м жилья, всего один детский сад и ни одной школы — это совершенно неправильно. Я понимаю, что мы смотрим на те возможности, которые есть у города, но такой прогноз в районах новой застройки выглядит очень бледно», — высказался депутат Михаил Матвеев, избранный от округа № 1 в Академическом районе.