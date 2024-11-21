Bloomberg: почему подводные кабели — привлекательная мишень для диверсантов

Чтобы свести к минимуму перебои, связанные с неисправностями кабеля, владельцы часто устанавливают более одного кабеля вдоль определенного маршрута или заключают сделки с другими владельцами кабелей для обеспечения резервной мощности. В случае повреждения кабеля его владельцы и компании, которые арендуют место на кабеле, обычно относительно легко переключают трафик на другой кабель и вызывают кабельное судно для расследования и проведения ремонта.