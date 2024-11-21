Bloomberg: почему подводные кабели — привлекательная мишень для диверсантов

Кабели состоят из плотно упакованных волоконно-оптических линий, обернутых несколькими слоями прочного пластика или стальной проволоки. Когда они рвутся, это обычно происходит из-за несчастного случая, вызванного рыболовными траулерами или якорями, волочащимися по дну океана. Но иногда это саботаж: акт вандализма или атака, организованная правительством или определенной группой в целях гибридной войны, говорится в статье.
Роль интернет-кабелей
Это канал, который позволяет обычным людям отправлять электронные письма, публиковать фотографии в соцсетях, проводить видеочаты, совершать платежи, транслировать фильмы и получать доступ к сервисам искусственного интеллекта.
Компании и правительства используют их для связи, предоставления государственных услуг, проведения платежей, управления цепочками поставок и многого другого.
Такие данные приводит Международный комитет по защите кабелей.
Кто должен защищать подводные кабели
Обеспечивать безопасность кабелей должны их владельцы: телекоммуникационные фирмы и крупные технологические компании, такие как Google и Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская).
Чтобы свести к минимуму перебои, связанные с неисправностями кабеля, владельцы часто устанавливают более одного кабеля вдоль определенного маршрута или заключают сделки с другими владельцами кабелей для обеспечения резервной мощности. В случае повреждения кабеля его владельцы и компании, которые арендуют место на кабеле, обычно относительно легко переключают трафик на другой кабель и вызывают кабельное судно для расследования и проведения ремонта.
Если улики указывают на преднамеренное повреждение — либо из-за подозрительной активности судов в этом районе, либо из-за способа, которым был перерезан кабель, — в дело вступают правоохранительные органы и органы национальной безопасности пострадавшей стороны.
Что делается для защиты подводных кабелей
Владельцы кабелей сосредоточены на создании дополнительных мощностей, чтобы снизить зависимость от отдельных кабелей. Они также выдают карты своих кабельных маршрутов рыболовецким компаниям и отслеживают перемещение судов с помощью спутниковых снимков и сигналов слежения за судами. В некоторых случаях они посылают предупреждения судам, которые подходят слишком близко к подводной инфраструктуре.
Государственные учреждения тоже играют определенную роль в защите кабелей. Например, вооруженные силы США внимательно следят за судоходной деятельностью вблизи кабелей и трубопроводов.
Насколько уязвимы кабели
Современные кабели, большинство из которых примерно такой же толщины, как садовый шланг, при установке, как правило, закапываются под морским дном. Однако приливы могут вынести их на морское дно, где они более уязвимы для зацепов — обычно якорями или рыболовным снаряжением.
Больше остальных при повреждении кабеля страдают островные государства или места с ограниченной связью, поскольку один сбой может полностью отключить интернет-услуги.
Хотя диверсии в море возможны, легче обнаружить и повредить кабели в точках высадки, где они соединяются с наземной инфраструктурой. Поэтому эти объекты часто являются объектами повышенной безопасности.
Как часто повреждаются кабели
Например, в октябре 2022 года жители Шетландских островов (архипелаг на северо-востоке Шотландии. — Прим. ред.) лишились интернета и телефонной связи, магазины не могли принимать платежи по кредитным картам целый день после того, как рыболовный траулер повредил кабель. В марте 2024 года якорь грузового судна Rubymar разорвал три интернет-кабеля в Красном море после попадания в него ракеты хуситов.
Вывести кабели из строя также могут сейсмические явления, такие как подводные землетрясения и оползни. Так, землетрясение в марте 2024 года вывело из строя несколько западноафриканских кабелей, серьезно нарушив подключение к интернету в ряде странах, включая Кот-д'Ивуар, Либерию и Бенин. Отключения привели к дефициту мощностей в регионе, и потребовались недели, чтобы устранить неполадки, пока поставщики телекоммуникационных услуг пытались найти альтернативные каналы связи.
Что известно об инцидентах с кабелями в Балтийском море
НАТО на июльской групповой дискуссии назвало Балтийское море «озером НАТО» после того, как Финляндия и Швеция — две страны, пострадавшие от диверсии на кабеле, — присоединились к Североатлантическому альянсу. В настоящее время Балтийское море окружают восемь стран НАТО, а девятая — Норвегия — граничит с морскими путями, ведущими в него, напоминает The European Conservative.
Эстония, Финляндия и Швеции подозревают, что повреждение двух кабелей в Балтийском море в 2023 году якорем судна под флагом Гонконга, было диверсией. Судно сопровождал российский ледокол, и с тех пор, как оно вышло из китайского порта месяцем ранее, оно останавливалось только в российских портах. Окончательные результаты расследования этих событий не опубликованы.
В ноябре 2024 года в Балтийском море произошел еще один инцидент: 17 и 18 ноября по отдельности были перерезаны два кабеля, что вызвало лишь незначительные проблемы. После случившегося вооруженные силы Дании преследовали в Балтийском море китайский сухогруз Yi Peng 3, который впоследствии был задержан. Как утверждают следователи, Yi Peng 3 направлялся в Египет из России и капитаном на нем был русский. Однако последняя деталь не подтверждается независимыми экспертами.
По другой версии, за подрывом двух кабелей могла стоять Москва.
Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что повреждение должно быть расследовано как акт диверсии, и указал на Россию как на страну, представляющую гибридную и военную угрозу для Европейского союза. Вслед за ним министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и ее немецкая коллега Анналена Бербок в совместном заявлении предположили, что «европейской безопасности угрожает не только агрессия России на Украине, но и гибридная война злоумышленников».
В ближайшее время вряд ли будут обнародованы какие-то дополнительные факты, а официальное расследование, по словам экспертов, «может занять годы».