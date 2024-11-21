ОНТ: Запад планирует нападение на Белоруссию со стороны Польши и Литвы

Его коллега, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, также подчеркнул, что цель этого плана — «сделать еще одну Украину», чтобы охватить РФ с юго-запада в полукольцо. При этом Белик выразил мнение, что Запад вряд ли пойдет на такой шаг сейчас, так как высоки риски глобального конфликта. В то же время он отметил, что нападение на Белоруссию будет ~приравнено к удару по авангарду национальной обороны России~.