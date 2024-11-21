Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств

«В целом только за 2024 год мы такого имущества (национализированного — ред.) реализовали на 2 миллиарда 700 миллионов рублей», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
По словам Аксенова, вырученные средства расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, ремонт домов культуры и сельских стадионов.
Глава республики добавил, что процесс национализации крымского имущества врагов России продолжится в случае его дальнейшего выявления.
При этом он заверил, что занимающаяся этим вопросом Антитеррористическая комиссия максимально объективно подходит к выявлению таких объектов. Имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег ВСУ или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.
Ранее Аксенов сообщил, что в целом с 2022-по 2024 годы бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества.
Национализация в Крыму.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.