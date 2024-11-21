Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств

При этом он заверил, что занимающаяся этим вопросом Антитеррористическая комиссия максимально объективно подходит к выявлению таких объектов. Имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег ВСУ или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.