В Челябинске увольняется глава Курчатовского района

— Полномочия возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, — сообщили в мэрии Челябинска.
Ранее в Челябинске уволился глава Ленинского района Александр Орёл, который возглавил Коркино вместо Натальи Лощининой.
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию. Пятница, 22 ноября, станет его последним рабочим днём в должности.
— Полномочия возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, — сообщили в мэрии Челябинска.
Ранее в Челябинске уволился глава Ленинского района Александр Орёл, который возглавил Коркино вместо Натальи Лощининой.