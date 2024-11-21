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В Челябинске увольняется глава Курчатовского района

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов увольняется по собственному желанию. Пятница, 22 ноября, станет его последним рабочим днём в должности.

Источник: Pchela.News

— Полномочия возложены на заместителя главы района Константина Матыгина, — сообщили в мэрии Челябинска.

Ранее в Челябинске уволился глава Ленинского района Александр Орёл, который возглавил Коркино вместо Натальи Лощининой.