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Губернатор назвал семь приоритетов в работе нового правительства Калининградской области

Сегодня глава региона представил бюджет на ближайшие три года.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 21 ноября представил в Заксобрании бюджет региона на ближайшие три года.

О семи приоритетах в работе нового правительства он написал в своем телеграм-канале:

• Привлечение кадров: жилье, повышение квалификации, обновление системы мотивации.

• Здравоохранение: изменение подхода к оказанию услуг и медпомощи, обновление оборудования.

• Соцобъекты: приведение их в порядок, инвестиции в создание новых учреждений здравоохранения, образования.

• Соцподдержка: увеличение пособий для ветеранов, многодетных и других категорий граждан, поддержка участников СВО и их родных.

• «Детский бюджет»: все ресурсы, за счет которых мы учим, воспитываем, развиваем детей, заботимся и поддерживаем семьи.

• Комфортная среда: развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ и общественных пространств, увеличение мощностей полигонов ТБО, их безопасное содержание.

• Экономика: наращивание доходов, стимулирование инвестиций, поддержка агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, науки и высшего образования.