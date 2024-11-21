Губернатор назвал семь приоритетов в работе нового правительства Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 21 ноября представил в Заксобрании бюджет региона на ближайшие три года.
О семи приоритетах в работе нового правительства он написал в своем телеграм-канале:
• Привлечение кадров: жилье, повышение квалификации, обновление системы мотивации.
• Здравоохранение: изменение подхода к оказанию услуг и медпомощи, обновление оборудования.
• Соцобъекты: приведение их в порядок, инвестиции в создание новых учреждений здравоохранения, образования.
• Соцподдержка: увеличение пособий для ветеранов, многодетных и других категорий граждан, поддержка участников СВО и их родных.
• «Детский бюджет»: все ресурсы, за счет которых мы учим, воспитываем, развиваем детей, заботимся и поддерживаем семьи.
• Комфортная среда: развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ и общественных пространств, увеличение мощностей полигонов ТБО, их безопасное содержание.
• Экономика: наращивание доходов, стимулирование инвестиций, поддержка агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, науки и высшего образования.