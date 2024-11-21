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МИД: из Ливана были эвакуированы 19 белорусских граждан

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Ливана были эвакуированы 19 белорусских граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Источник: AP 2024

«Нашими дипломатами в Сирии совместно с российскими партнерами организована эвакуация российским спецбортом МЧС 19 белорусских граждан, выразивших желание покинуть Ливан в связи со сложной военно-политической обстановкой в регионе. В настоящее время они уже летят в Москву», — проинформировали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси выразили благодарность российским коллегам за братскую помощь.

«В связи с тем, что в Ливане все еще остаются наши граждане, соответствующая работа по оказанию им содействия в различных формах будет продолжена», — добавили в МИД.

МЧС