МИД: из Ливана были эвакуированы 19 белорусских граждан

«Нашими дипломатами в Сирии совместно с российскими партнерами организована эвакуация российским спецбортом МЧС 19 белорусских граждан, выразивших желание покинуть Ливан в связи со сложной военно-политической обстановкой в регионе. В настоящее время они уже летят в Москву», — проинформировали в МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси выразили благодарность российским коллегам за братскую помощь.



«В связи с тем, что в Ливане все еще остаются наши граждане, соответствующая работа по оказанию им содействия в различных формах будет продолжена», — добавили в МИД.