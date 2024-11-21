Эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, заявил Орбан

«Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации… Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась», — сказал Орбан, выступая на форуме «Евразия» в Будапеште.
По его словам, новая реальность заключается в том, что государства Азии «стали сильнее и доказали, что они способны подняться, существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы», в результате чего «центр мировой экономики сместился на Восток, а восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных».
«Уже несколько сот лет на Западе привыкли, что мы самые красивые, самые умные, самые развитые и богатые. И однажды увидеть и осознать, что больше не мы самые красивые, умные, развитые и богатые — это не простая задача», — отметил венгерский премьер.
«Европа является проигравшей от сегодняшних изменений в мире… Судя по паритету покупательской способности, если бы Евросоюз был частью США, то он был бы третьим по бедности штатом. Это показывает, что Европа постоянно проигрывает и в нынешних процессах является проигравшим номер один. Европейских стран больше нет среди первой пятерки стран мировой экономики», — сообщил он.
Европа, по его словам, не может поместить себя в евразийский контекст, сейчас среди европейских лидеров «не видно достаточной интеллектуальной мощи», чтобы «выйти из пузыря», отказаться от идеи разделения на блоки, выстроить отношения с азиатскими странами и извлечь всю выгоду из того факта, что Европа является частью Евразии, иначе европейское экономическое отставание будет сохраняться еще многие годы.
Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и «железного занавеса» между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.